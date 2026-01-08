Sci alpino prima prova di discesa femminile a rischio a Zauchensee | cosa è successo sulle nevi austriache

A Zauchensee, in Austria, si apre la prima prova di discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. La gara è stata caratterizzata da alcuni imprevisti sulle nevi austriache, creando attenzione tra gli appassionati. La competizione si svolge in un contesto di attesa e preparazione, con le atlete pronte a confrontarsi su un percorso che promette emozioni.

Tutto è pronto a Zauchensee, in Austri a, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, anche se l’attesa resta protagonista. Nella giornata odierna è in programma la prima prova cronometrata di discesa, in vista delle gare del 10 e 11 gennaio sulla Kälberloch, che ospiterà una discesa libera e un superG. Il via del training era inizialmente fissato per le 11:30. Ci si esprime in questo modo, considerato che le condizioni meteo non sembrano favorire lo svolgimento della sessione. Come comunicato dalla FISI, la partenza della prova è stata posticipata alle 12:30, con start abbassato a quello del supergigante (hot air), a causa di vento e nebbia che al momento non garantiscono i necessari standard di sicurezza per le atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it

