Schianto tra auto e bicicletta ciclista in prognosi riservata Moto-furgone | 48enne grave

Un centauro di 48 anni e un ciclista di 35 anni gravi. È il bilancio della raffica di incidenti nella giornata di ieri. A Minozzo, intorno alle 14,50 in corso Prampa, scontro tra un’auto e una bicicletta: il ciclista, un 35enne residente a Milano, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, i carabinieri di Villa Minozzo per i rilievi. Poco dopo, intorno alle 15, altro schianto sulla Statale 63, a La Vecchia, proprio di fronte al bar ’La Bussola’, tra un furgone Ducato e una moto condotta da un uomo di 48 anni residente nella frazione vezzanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave

Altri contenuti sullo stesso argomento

Schianto a Sorico: gravissima 15enne di Chiavenna In sella a uno scooter ha tamponato un’auto. È ricoverata in prognosi riservata al San Gerardo di Monza #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Sorico #Como #Newscomo #Notiziecomo #MicheleP - facebook.com Vai su Facebook

Schianto auto-Ape sulla provinciale 15 tra Ghilarza e Boroneddu - X Vai su X

Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave - A Minozzo, intorno alle 14,50 in corso Prampa, scontro tra un’auto e una bicicletta: il ciclista, un 35enne residente a Milano, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove ... Riporta msn.com

Schianto sulla vecchia Paullese a Pantigliate: travolti scooter e bicicletta - La bici della giovane è rimasta schiacciata sotto l’auto, ma lei si è salvata per miracolo. Scrive 7giorni.info

Travolto in bici da un’auto all’incrocio della Sp 6 a Ceresara: muore 44enne bengalese - CERESARA I soccorsi del 118 sono stati tempestivi: il personale medico e paramedico ha tentato tutte le manovre del caso, ma alla fine non ce l’ha fatta. vocedimantova.it scrive