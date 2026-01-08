Scappa all' estero dopo la condanna ma in Italia lo stavano aspettando | è finita così

Dopo una condanna per rapina, lesioni e resistenza, un giovane straniero è stato arrestato dai carabinieri di Vipiteno e Fortezza. Nonostante fosse fuggito all’estero, le forze dell’ordine lo hanno seguito e catturato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio. La vicenda evidenzia il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la giustizia e il rispetto delle normative, anche in casi di fuga internazionale.

Osservazione, pedinamento e, al momento giusto, la cattura: al centro di questa vicenda i carabinieri di Vipiteno e Fortezza che, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, hanno arrestato un giovane di origine straniera che, condannato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Deve scontare una condanna ma fugge all'estero: la Polizia lo arresta al rientro in Italia Leggi anche: Harry Potter, ecco la foto che i fan dei fratelli Weasley stavano aspettando Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rapina in via Torino, 26enne tunisino minaccia un uomo con una lametta e lo deruba: arrestato. Scappa all'estero per evitare il carcere, rintracciato dai carabinieri - Nel pomeriggio di mercoledì, a Fortezza, i carabinieri del Nucleo operativo di Vipiteno e della Stazione di Fortezza, al termine di mirati servizi di osservazione e pedinamento, hanno arrestato un gio ... ansa.it

Scappa all’estero per evitare il carcere, rintracciato dai carabinieri di Vipiteno - Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, riguarda un giovane già condannato in via definitiva per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi ... altoadige.it

Condannato per vari reati, fugge all'estero per evitare il carcere ma poi rientra in Italia e viene individuato dai carabinieri: un giovane è stato arrestato - Condannato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, scappa all'estero ma poi rientra in Alto Adige e viene rintracciato dai carabinieri: un uomo è stato arrestato. ildolomiti.it

