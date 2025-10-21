Harry Potter ecco la foto che i fan dei fratelli Weasley stavano aspettando

Una immagine pubblicata sui social ha scatenato l'entusiasmo dei fan del maghetto e in particolare della famiglia del suo migliore amico Ron. Oliver Phelps, famoso in tutto il mondo per aver interpretato George Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, domenica ha pubblicato sui social un'immagine che ha fatto impazzire i fan. L'attore è stato protagonista, insieme al fratello Oliver e Bonnie Wright, di una cena a Baltimora e la foto scattata e pubblicata sui social ha riportato i fan per un attimo a Hogwarts. La reunion a cena dei fratelli Weasley La cena si è trasformata in una vera e propria reunion in piena regola dei fratelli Weasley: nei film, James e Oliver Phelps interpretavano i gemelli Fred e George Weasley . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

