Deve scontare una condanna ma fugge all' estero | la Polizia lo arresta al rientro in Italia

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rientrato in Italia dopo mesi di fuga all’estero ma ad attenderlo ha trovato gli agenti del Commissariato di Senigallia. Nelle scorse ore la Polizia ha arrestato un 35enne, residente a Monte San Vito, che doveva scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.Avendo avuto notizia del suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

