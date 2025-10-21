Deve scontare una condanna ma fugge all' estero | la Polizia lo arresta al rientro in Italia
È rientrato in Italia dopo mesi di fuga all’estero ma ad attenderlo ha trovato gli agenti del Commissariato di Senigallia. Nelle scorse ore la Polizia ha arrestato un 35enne, residente a Monte San Vito, che doveva scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.Avendo avuto notizia del suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni. Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Come Il Conte di Montecristo che dice rileggerà. Va in isolamento, un'ora d'aria al giorno. Deve scontare una condanna a cinque anni di reclusione - X Vai su X
L'ex presidente francese deve scontare una condanna a 5 anni - facebook.com Vai su Facebook