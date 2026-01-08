Bologna e Fiorentina potrebbero concludere a gennaio uno scambio di calciomercato inaspettato. Le due società stanno valutando questa possibile operazione, e i contatti tra i club potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La trattativa potrebbe rappresentare una svolta significativa per le rispettive rose e le strategie di mercato delle squadre. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile intesa tra le parti.

Bologna e Fiorentina potrebbero chiudere a sorpresa uno scambio di calciomercato durante la sessione di gennaio con i due club che presto potrebbero avere contatti. Reduci rispettivamente dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta e dal pareggio ottenuto in trasferta contro la Lazio, Bologna e Fiorentina sono concentrate sul mercato per provare a migliorare le proprie rose. Possibile scambio tra Bologna e Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Le due squadre potrebbero chiudere uno scambio considerato il fatto che hanno messo gli occhi su due calciatori che potrebbero cercare maggiore minutaggio altrove. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scambio Bologna-Fiorentina, svolta a sorpresa

Leggi anche: Scambio Milan-Napoli, ora c’è l’annuncio: svolta per gennaio

Leggi anche: Lucca regala il centrocampista a Conte; scambio a sorpresa in Serie A

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scambio Bologna-Fiorentina, svolta a sorpresa; Bologna, Di Vaio: Rowe è in un momento di possibile svolta, se gli attaccanti giocano bene gira....

Fiorentina-Bologna, probabili formazioni e tv - Firenze, 26 ottobre 2025 – Rinfrancata dalla seconda vittoria (su due gare) nel girone di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato dove, al contrario, è ultima con tre punti in sette ... lanazione.it

Calciomercato Milan-Vlahovic: svolta, si lavora per uno scambio la Juventus. Jashari preso. Bologna in tackle sui rossoneri. E Galliani torna... - Rumor - Siamo ancora lontani alla fumata bianca e le insidie su questo sentiero non mancano (anche se il Manchester United ad esempio si è ... affaritaliani.it

I rigori di Gudmundsson e Kean salvano la Fiorentina e Pioli: da 0-2 a 2-2 contro il Bologna - La Fiorentina vede il baratro e si salva dal dischetto contro il Bologna: finisce 2- calciomercato.com

#Fiorentina, si pensa a #Fabbian: #Fazzini nello scambio col #Bologna x.com

Con gli amici di Fratelli d'Italia dell'intera provincia di Bologna, per il pranzo di Natale e uno scambio di auguri in vista delle festività. Sempre belle le occasioni confronto e dialogo. Andiamo avanti per un’Italia sempre più forte! Grazie ai nostri parlamentari, - facebook.com facebook