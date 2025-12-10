Scambio Milan-Napoli ora c’è l’annuncio | svolta per gennaio

Le trattative tra Milan e Napoli per uno scambio di giocatori si intensificano in vista della sessione di mercato di gennaio. Le due squadre stanno valutando con attenzione questa opportunità, puntando a rafforzare le rispettive rose nella seconda parte della stagione. Ecco le ultime novità su una possibile svolta nel mercato tra i due club.

Possibile scambio tra Milan e Napoli in vista della seconda parte di stagione con le due squadre che stanno valutando un affare da poter portare a termine in vista di gennaio. Gennaio è ormai alle porte e le squadre sono alla ricerca dei colpi da mettere a segno per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Scambio tra Milan e Napoli (Ansa Foto) – tvplay.it Iniziano a circolare con insistenza le voci riguardanti i possibili colpi di calciomercato per gennaio con un’indiscrezione che vede coinvolti sia Milan che Napoli. Le due squadre, in lotta per la conquista del titolo, potrebbero trovarsi a scambiarsi due pedine per la seconda parte di campionato. 🔗 Leggi su Tvplay.it