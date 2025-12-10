Scambio Milan-Napoli ora c’è l’annuncio | svolta per gennaio
Le trattative tra Milan e Napoli per uno scambio di giocatori si intensificano in vista della sessione di mercato di gennaio. Le due squadre stanno valutando con attenzione questa opportunità, puntando a rafforzare le rispettive rose nella seconda parte della stagione. Ecco le ultime novità su una possibile svolta nel mercato tra i due club.
Possibile scambio tra Milan e Napoli in vista della seconda parte di stagione con le due squadre che stanno valutando un affare da poter portare a termine in vista di gennaio. Gennaio è ormai alle porte e le squadre sono alla ricerca dei colpi da mettere a segno per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Scambio tra Milan e Napoli (Ansa Foto) – tvplay.it Iniziano a circolare con insistenza le voci riguardanti i possibili colpi di calciomercato per gennaio con un’indiscrezione che vede coinvolti sia Milan che Napoli. Le due squadre, in lotta per la conquista del titolo, potrebbero trovarsi a scambiarsi due pedine per la seconda parte di campionato. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Top #Milan #News: le parole di #Scaroni. Novità sulle condizioni di #Leao e possibile scambio col Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Il #Milan è piombato su Lorenzo #Lucca Vecchio pallino della dirigenza ancor prima del suo arrivo al Napoli, i rossoneri starebbero pensando ad uno scambio da proporre ai partenopei Vai su X
Armero-Constant: salta lo scambio tra Napoli e Milan - Constant tra Napoli e Milan: secondo quanto rivelato da Sky Sport il rifiuto da parte del rossonero di accettare un trasferimento in prestito in azzurro avrebbe comportato ... Si legge su calciomercato.com
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it