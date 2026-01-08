Sara Carbonero operata d’urgenza mentre è in vacanza | come sta la giornalista

Sara Carbonero, nota giornalista e conduttrice spagnola, si trova attualmente in ospedale a Lanzarote, alle Canarie. La settimana scorsa è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, mentre era in vacanza. Al momento, le condizioni della giornalista sono monitorate dai medici, e ulteriori aggiornamenti sulla sua salute saranno comunicati nelle prossime ore.

Sara Carbonero operata d'urgenza mentre è in vacanza: come sta la giornalista - L'ex moglie di Iker Casillas si trova in terapia intensiva a Lanzarote dopo forti dolori addominali. msn.com

Sara Carbonero ricoverata d’urgenza in ospedale - Sara Carbonero è stata ricoverata in ospedale mentre si trovava in vacanza alle Canarie. newsmondo.it

Paura per #SaraCarbonero ricoverata e operata d'urgenza La giornalista ed ex moglie del calciatore #IkerCasillas si trovava a Lanzarote con il suo attuale compagno José Luis Cabrera e un gruppo di amici. Stava festeggiando il nuovo anno, quando il 2 genn - facebook.com facebook

Paura per Sara Carbonero: operata d'urgenza mentre era in vacanza alle Canarie. Come sta x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.