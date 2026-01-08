Sara Carbonero operata d’urgenza mentre è in vacanza | come sta la giornalista
Sara Carbonero, nota giornalista e conduttrice spagnola, si trova attualmente in ospedale a Lanzarote, alle Canarie. La settimana scorsa è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, mentre era in vacanza. Al momento, le condizioni della giornalista sono monitorate dai medici, e ulteriori aggiornamenti sulla sua salute saranno comunicati nelle prossime ore.
(Adnkronos) – Sara Carbonero, giornalista e conduttrice spagnola, è attualmente ricoverata in un ospedale di Lanzarote, alle Canarie, dove lo scorso 2 gennaio è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. L’ex moglie del portiere Iker Casillas si trovava in vacanza sull'isola con il compagno e un gruppo di amici, quando un improvviso malore, accompagnato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza a Lanzarote dopo un malore: è in terapia intensiva. Ecco come sta l’ex moglie di Casillas
Leggi anche: Sara Carbonero operata d’urgenza: l’ex di Casillas in terapia intensiva
Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza a Lanzarote dopo un malore: è in terapia intensiva. Ecco come sta l’ex moglie di Casillas - L'ex moglie di Casillas è stata ricoverata per forti dolori addominali. ilfattoquotidiano.it
Sara Carbonero operata d'urgenza mentre è in vacanza: come sta la giornalista - L'ex moglie di Iker Casillas si trova in terapia intensiva a Lanzarote dopo forti dolori addominali. msn.com
Sara Carbonero ricoverata d’urgenza in ospedale - Sara Carbonero è stata ricoverata in ospedale mentre si trovava in vacanza alle Canarie. newsmondo.it
Paura per #SaraCarbonero ricoverata e operata d'urgenza La giornalista ed ex moglie del calciatore #IkerCasillas si trovava a Lanzarote con il suo attuale compagno José Luis Cabrera e un gruppo di amici. Stava festeggiando il nuovo anno, quando il 2 genn - facebook.com facebook
Paura per Sara Carbonero: operata d'urgenza mentre era in vacanza alle Canarie. Come sta x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.