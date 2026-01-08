Sara Carbonero operata d’urgenza | l’ex di Casillas in terapia intensiva

Momenti di ansia per Sara Carbonero. La giornalista e conduttrice spagnola, ex moglie del portiere del Real Madrid e della Roja Iker Casillas, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Lanzarote dallo scorso 2 gennaio. Come riportano diversi quotidiani iberici, tra cui ¡Hola!, stava trascorrendo le vacanze alle Canarie con il compagno e un gruppo di amici quando ha d’improvviso accusato un malore. Sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza, effettuato con successo, si sta ora riprendendo sotto la supervisione dell’equipe medica. Secondo fonti vicine alla famiglia, Carbonero sarebbe stabile e vigile e le sue condizioni non richiederebbero un trasferimento in elicottero presso una struttura della Spagna continentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sara Carbonero operata d’urgenza: l’ex di Casillas in terapia intensiva Leggi anche: Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza a Lanzarote dopo un malore: è in terapia intensiva. Ecco come sta l’ex moglie di Casillas Leggi anche: Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva: “Sveglia e vigile” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza in ospedale/ Cos’è successo e come sta la giornalista spagnola - Paura per Sara Carbonero, ricoverata e operata d'urgenza in ospedale mentre era in vacanza a Lanzarote: come sta ora la giornalista spagnola ... ilsussidiario.net

