Sara Carbonero operata d' urgenza a Lanzarote Come sta la ex moglie di Iker Casillas

Sara Carbonero, ex moglie di Iker Casillas, è stata sottoposta a un intervento d’urgenza a Lanzarote a causa di complicanze all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva. La famiglia e i suoi tanti sostenitori sono in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione.

Sono ore di angoscia per la famiglia di Sara Carbonero, che si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva a seguito di un delicato intervento all'addome. La giornalista spagnola, ex moglie del portiere Iker Casilla, è finita in ospedale dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Lanzarote, alle isole Canarie, insieme al compagno Jota Cabrera, e un gruppo di amici. Fonti vicine a Carbonero fanno sapere che i problemi di salute che l'hanno fatta finire in ospedale non sono legati al tumore alle ovaie, che le fu diagnosticato nel 2019, ma la situazione rimane critica. Il malore e l'intervento.

