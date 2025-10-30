Preghiera del mattino del 30 Ottobre 2025 | Donami la forza dello Spirito Santo

Lalucedimaria.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 30 ottobre 2025 donami la forza dello spirito santo

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 30 Ottobre 2025: “Donami la forza dello Spirito Santo”

Altre letture consigliate

preghiera mattino 30 ottobrePreghiera del mattino 29 Ottobre 2025: “Mi affido alle Tue mani” - La preghiera del mattino di oggi, 29 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Scrive lalucedimaria.it

preghiera mattino 30 ottobrePreghiera del mattino del 25 Ottobre 2025: “Rendimi un figlio degno” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Come scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 30 Ottobre