Sanremo 2026 Carlo Conti svela i 30 Big | C’è tantissima varietà

Sono stati annunciati oggi i nomi dei 30 artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. A svelarli è stato Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, ospite nell’edizione delle 13:30 del Tg1. «C’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione – ha spiegato Conti – Ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi». Il direttore artistico ha sottolineato come la selezione dei 30 Big sia stata il frutto di un lungo lavoro: «Ringrazio le case discografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà con trecento proposte: 270 nomi non sono rientrati, trenta sì». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sanremo 2026, Carlo Conti svela i 30 Big: “C’è tantissima varietà”

