Sanità Maiolino | Grazie alla squadra di Forza Italia l' ospedale di Polistena non si tocca
Il segretario di Forza Italia Reggio Calabria, Antonino Maiolino, esprime soddisfazione per le recenti rassicurazioni riguardanti l’ospedale di Polistena. Grazie all’impegno della squadra di Forza Italia, si conferma che l’ospedale sarà mantenuto e valorizzato, garantendo servizi essenziali per la comunità locale. La posizione unitaria del partito evidenzia l’attenzione alla tutela della sanità pubblica e alla tutela dei diritti dei cittadini.
Il segretario di Forza Italia Città metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, interviene con soddisfazione dopo le rassicurazioni fornite dall’on. Francesco Cannizzaro sulla continuità operativa degli ospedali di Polistena e Locri, sottolineando l’impegno del partito per tutelare la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
