Sanità Maiolino | Grazie alla squadra di Forza Italia l' ospedale di Polistena non si tocca

Il segretario di Forza Italia Reggio Calabria, Antonino Maiolino, esprime soddisfazione per le recenti rassicurazioni riguardanti l’ospedale di Polistena. Grazie all’impegno della squadra di Forza Italia, si conferma che l’ospedale sarà mantenuto e valorizzato, garantendo servizi essenziali per la comunità locale. La posizione unitaria del partito evidenzia l’attenzione alla tutela della sanità pubblica e alla tutela dei diritti dei cittadini.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.