Confronto sulla sanità | A breve il cantiere del pronto soccorso si punta alla reingegnerizzazione di tutto l’ospedale di Chieti
Un confronto a tutto campo sulla sanità in provincia di Chieti quello avvenuto tra una rappresentanza dell’Ordine dei medici della provincia di Chieti e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri.Si è parlato nel corso dell'incontro del ruolo dei singoli ospedali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
