Confronto sulla sanità | A breve il cantiere del pronto soccorso si punta alla reingegnerizzazione di tutto l’ospedale di Chieti
Un confronto a tutto campo sulla sanità in provincia di Chieti quello avvenuto tra una rappresentanza dell’Ordine dei medici della provincia di Chieti e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri.Si è parlato nel corso dell'incontro del ruolo dei singoli ospedali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una mattinata intensa di confronto, visione e prospettive sul futuro della salute, tra sostenibilità economica, innovazione e medicina digitale. A Circular Medical Expo abbiamo aperto i lavori con una domanda cruciale: la sanità è un costo o un investimento per Vai su Facebook