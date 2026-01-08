Sanità liste di attesa | Da due mesi attendo visita specialistica nonostante sia ad alto rischio tumore
Da oltre due mesi attendo una visita specialistica urologica con ecografia transrettale, nonostante le dichiarazioni sull’abbattimento delle liste d’attesa. La mia situazione è ad alto rischio tumore, e ritardo potrebbe compromettere la diagnosi e il trattamento. Ritengo importante condividere questa esperienza per evidenziare le criticità ancora presenti nel sistema sanitario e la necessità di risposte tempestive per chi si trova in condizioni di emergenza.
Mi sento in dovere di portare a conoscenza i cittadini che, nonostante le dichiarazioni riguardanti l’abbattimento delle liste d’attesa, sono in attesa da oltre 2 mesi di essere sottoposto a visita urologica con ecografia transrettale, visto l’esito dei precedenti esami del sangue con CEA e PSA. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
