Sanità liste di attesa | Da due mesi attendo visita specialistica nonostante sia ad alto rischio tumore

Da oltre due mesi attendo una visita specialistica urologica con ecografia transrettale, nonostante le dichiarazioni sull’abbattimento delle liste d’attesa. La mia situazione è ad alto rischio tumore, e ritardo potrebbe compromettere la diagnosi e il trattamento. Ritengo importante condividere questa esperienza per evidenziare le criticità ancora presenti nel sistema sanitario e la necessità di risposte tempestive per chi si trova in condizioni di emergenza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.