Salva il collega carabiniere prende 3 anni

Una recente sentenza ha condannato un carabiniere a tre anni di reclusione dopo aver sparato a un clandestino siriano sorpreso a rubare e che aveva aggredito un vicebrigadiere. La decisione ha suscitato discussioni sul comportamento delle forze dell’ordine e sulla gestione di situazioni di emergenza. Questo caso evidenzia le complessità legali e morali legate alle operazioni di tutela dell’ordine pubblico.

Assurda sentenza contro un militare dell’Arma che ha sparato a un clandestino siriano sorpreso a rubare e che aveva aggredito un vicebrigadiere. E il giudice inasprisce persino la richiesta dell’accusa, che riteneva congrua una condanna a due anni e sei mesi. È stato condannato in primo grado a tre anni il carabiniere della radiomobile di Roma che, nel settembre del 2020, mentre sventava un furto, aveva ucciso Jamal Badawi, delinquente siriano di 56 anni che doveva essere espulso già nel 2020. La Procura aveva chiesto due anni e sei mesi, ma per il giudice Claudio Politi della sezione decima del Tribunale di Roma la pena andava inasprita. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salva il collega, carabiniere prende 3 anni Leggi anche: Carabiniere condannato a 3 anni per avere sparato a un siriano che aveva accoltellato il collega: dovrà risarcire l’intera famiglia Leggi anche: Carabiniere eroe entra nell’appartamento in fiamme e salva una donna di 85 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Salva il collega, carabiniere prende 3 anni. Oroscopo 2026 – Animatori Edition Ogni ruolo ha il suo destino… qual è il tuo Commenta il tuo segno Tagga il collega perfetto Salva il post per ritrovarlo #yfgroup #yfvibes #oroscopo2026 #oroscopoanimatori #animatorituristici - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.