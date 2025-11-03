Carabiniere eroe entra nell’appartamento in fiamme e salva una donna di 85 anni

Ostiglia (Mantova), 3 novembre 2025 - Un’anziana di 85 anni è stata salvata da un carabiniere dalle fiamme che hanno devastato il suo appartamento a Ostiglia in provincia di Mantova Il maresciallo eroe. Alle 5,30 scatta l’allarme: incendio in un’abitazione di Ostiglia in via Bertioli. Sul posto vengono inviate ambulanze, Vigili del Fuoco di Suzzara, Castelmassa (RO) e Mantova, ed una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Mantovano. Per questioni di distanza sono proprio i Carabinieri di Borgo Mantovano a intervenire per primi. Il maresciallo capo pattuglia sale al primo piano della palazzina, sfonda la porta di ingresso dell’abitazione dalla quale si è sviluppato l'incendio: è la casa di un’anziana, una donna di 85 anni che vive sola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

