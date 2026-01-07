Carabiniere condannato a 3 anni per avere sparato a un siriano che aveva accoltellato il collega | dovrà risarcire l’intera famiglia

Un carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ucciso un uomo siriano accoltellato da un altro soggetto. La sentenza, emessa dal tribunale di Roma, stabilisce anche il risarcimento integrale alla famiglia della vittima. L’incidente risale al settembre del 2020 nel quartiere Eur, dove l’operato dell’agente è stato valutato nel contesto di un intervento di sicurezza pubblica.

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere che uccise con un colpo di pistola un ladro, cittadino siriano di 56 anni, nel settembre del 2020 nel quartiere Eur. Il militare dell’Arma era accusato di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. Il fatto avvenne nel corso di un tentativo di furto in un ufficio della Capitale. In base all’impianto accusatorio, l’imputato, all’epoca dei fatti in servizio nel reparto Radiomobile, era intervenuto in via Paolo Di Dono, dopo una segnalazione di una effrazione in un ufficio. Ha accoltellato al busto un carabiniere, ucciso dall’altro militare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

