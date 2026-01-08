Salt Lake City sparatoria fuori da una chiesa mormone | due morti e sei feriti

Una sparatoria si è verificata mercoledì sera fuori da una chiesa mormone a Salt Lake City, Utah. L’incidente ha causato due decessi e sei feriti. Le autorità stanno investigando sull’accaduto, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Ulteriori dettagli sulle cause e sulle circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Due persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta mercoledì sera fuori da una chiesa mormone a Salt Lake City, nello Stato Usa dello Utah. All’interno della chiesa, in quel momento, decine di persone stavano partecipando a un funerale. La polizia di Salt Lake City non ritiene che l’attacco abbia motivazioni di carattere religioso. I killer sono fuggiti e nessun sospetto è stato arrestato, ha riferito la polizia locale. Dopo la sparatoria, sul luogo sono intervenuti circa 100 veicoli delle forze dell’ordine e diversi elicotteri hanno sorvolato la zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa mormone: due morti e sei feriti Leggi anche: Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti Leggi anche: Speed skating, Lollobrigida e Giovannini fuori dal podio nella Mass Start a Salt Lake City, cade il trio azzurro nel team pursuit La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti; Sparatoria a un funerale a Salt Lake City, due morti e diversi feriti; Sparatoria fuori dalla chiesa mormone di Salt Lake Metropolis provoca almeno 2 morti e 6 feriti: polizia; Sparatoria di massa a Salt Lake City: almeno 8 persone hanno sparato, 2 mortalmente, nella chiesa mormone mormone di Salt Lake City, Utah, dice la polizia. Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa: bilancio drammatico per la comunità - Sparatoria davanti a una chiesa a Salt Lake City: dramma durante un funerale, le autorità danno la caccia ai responsabili. notizie.it Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa: due morti e sei feriti - Due persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta mercoledì sera fuori da una ... msn.com

Spari a Salt Lake City fuori da una chiesa durante un funerale, 2 morti e 6 feriti - Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite a causa di alcuni colpi di arma da fuoco sparati fuori da una chiesa a Salt Lake City, negli Usa ... virgilio.it

2 morti e 6 feriti in una sparatoria fuori dal funerale dei Santi degli Ultimi Giorni a Salt Lake...

La brianzola cinque volte vincitrice del titolo italiano, in gara per 4 edizioni. Da atleta a Salt Lake City ad apripista a Torino e tecnica delle Nazionali. “Che emozione essere stata una delle prime donne...” - facebook.com facebook

Derrick White show: 27 punti e 7 stoppate, Boston passa a Salt Lake City x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.