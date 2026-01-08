Sabato 10 gennaio una fiaccolata in memoria del figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli
Sabato 10 gennaio si terrà una fiaccolata in ricordo di Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli. Matteo, 31 anni, è deceduto improvvisamente a Londra, dove lavorava come bartender. L’evento vuole rendere omaggio alla memoria di Matteo e offrire un momento di vicinanza alla famiglia.
Una fiaccolata in memoria di Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, morto improvvisamente a 31 anni a Londra, città in cui lavorava come bartender. La commemorazione, organizzata da familiari e amici, si svolgerà sabato 10. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra: è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli
Leggi anche: Barman italiano trovato morto a Londra. Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara, si attende l’autopsia
Panevin, la notte dei falò accende la Marca: date e paesi, il calendario completo; A Limone Piemonte tutto pronto per le celebrazioni di Capodanno: si inizia con la fiaccolata in quota già il 30 dicembre; Cosa fare a Monza, Benvenuta Befana, aspettando la fiaccolata; A Rovereto il tradizionale Concerto di inizio anno sabato 10 e domenica 11 gennaio.
Morte Matteo Leone: fiaccolata sabato a Castiglione Messere Raimondo - Una fiaccolata in memoria di Matteo Leone, il 31enne italiano morto improvvisamente a Londra, città in cui lavorava come bartender. rete8.it
Castelmagno, sabato 3 gennaio si recupera la fiaccolata occitana di Natale - La grande fiaccolata occitana e la storia della Grande Orchestra Occitana tornano protagoniste tra Dronero e Castelmagno, grazie a Occit’Amo Festival, in collaborazione con i Comuni di ... cuneocronaca.it
Cosa fare a Monza, Benvenuta Befana, aspettando la fiaccolata - Nel pomeriggio di sabato 3 gennaio è in programma a alla Biblioteca Civica di Muggiò l’evento intitolato: “Benvenuta Befana! ilgiorno.it
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20:45 presso il Teatro Parrocchiale di Mezzocorona con la Filo di Tesero "Lucio Deflorian" APS - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.