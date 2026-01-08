Sabato 10 gennaio una fiaccolata in memoria del figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli

Da ilpescara.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio si terrà una fiaccolata in ricordo di Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli. Matteo, 31 anni, è deceduto improvvisamente a Londra, dove lavorava come bartender. L’evento vuole rendere omaggio alla memoria di Matteo e offrire un momento di vicinanza alla famiglia.

Una fiaccolata in memoria di Matteo Leone, figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, morto improvvisamente a 31 anni a Londra, città in cui lavorava come bartender. La commemorazione, organizzata da familiari e amici, si svolgerà sabato 10. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra: è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli

Leggi anche: Barman italiano trovato morto a Londra. Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara, si attende l’autopsia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Panevin, la notte dei falò accende la Marca: date e paesi, il calendario completo; A Limone Piemonte tutto pronto per le celebrazioni di Capodanno: si inizia con la fiaccolata in quota già il 30 dicembre; Cosa fare a Monza, Benvenuta Befana, aspettando la fiaccolata; A Rovereto il tradizionale Concerto di inizio anno sabato 10 e domenica 11 gennaio.

sabato 10 gennaio fiaccolataMorte Matteo Leone: fiaccolata sabato a Castiglione Messere Raimondo - Una fiaccolata in memoria di Matteo Leone, il 31enne italiano morto improvvisamente a Londra, città in cui lavorava come bartender. rete8.it

sabato 10 gennaio fiaccolataCastelmagno, sabato 3 gennaio si recupera la fiaccolata occitana di Natale - La grande fiaccolata occitana e la storia della Grande Orchestra Occitana tornano protagoniste tra Dronero e Castelmagno, grazie a Occit’Amo Festival, in collaborazione con i Comuni di ... cuneocronaca.it

sabato 10 gennaio fiaccolataCosa fare a Monza, Benvenuta Befana, aspettando la fiaccolata - Nel pomeriggio di sabato 3 gennaio è in programma a alla Biblioteca Civica di Muggiò l’evento intitolato: “Benvenuta Befana! ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.