Barman italiano trovato morto a Londra Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara si attende l’autopsia

Un uomo italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione a Londra, dove lavorava come bartender. Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara, si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione sulla sua vicenda, ancora in fase di approfondimento investigativo.

Un italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, città in cui lavorava come bartender. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i coinquilini lo hanno trovato privo di sensi. Lanciato l’allarme, in casa sono subito arrivati i soccorritori, ma per il ragazzo, morto probabilmente nel sonno, non c’è stato niente da fare. Nell’abitazione sono intervenute anche le autorità locali, per tutti gli accertamenti del caso. All’origine del decesso potrebbe esserci un malore, ma a chiarire le cause della morte sarà l’autopsia, di cui si attendono gli esiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

