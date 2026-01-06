Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra | è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli

Un giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Londra. Si tratta di Matteo Leone, figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli. I coinquilini hanno scoperto il decesso nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare. La vicenda è ora al centro delle indagini.

Sarebbero stati i coinquilini a trovarlo privo di sensi la notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, ma all'arrivo dei soccorritori per Matteo Leone non c'era nulla da fare. Il 31enne, che lavorava come bartender a Londra, è il figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della stazione dei.

