Roma-Sassuolo le probabili formazioni | all’Olimpico serve continuità

Roma e Sassuolo si affrontano all’Olimpico in una partita importante per entrambe le squadre. Dopo la vittoria a Lecce, i giallorossi cercano continuità, mentre gli emiliani puntano a migliorare la posizione in classifica. Le probabili formazioni offriranno indicazioni sulle strategie delle due squadre, in un match che potrebbe influenzare il proseguimento del campionato per entrambe.

La Roma torna all’Olimpico con un obiettivo chiaro: dare continuità. Dopo il successo di Lecce, il primo appuntamento casalingo del 2026 diventa un passaggio simbolico ma anche concreto, perché il calendario non concede tregua e il Sassuolo arriva con l’urgenza di fare punti. Calcio d’inizio sabato 10 gennaio alle 18:00, in una sfida che misura ambizioni e profondità delle rose. Roma, rientri chiave e assetto più stabile. La vittoria del Via del Mare ha lasciato in eredità entusiasmo, ma anche la consapevolezza di aver navigato in emergenza. Ora, però, lo scenario cambia. Gian Piero Gasperini ritrova pedine fondamentali, soprattutto in difesa, e può finalmente disegnare una linea più vicina alla sua idea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

