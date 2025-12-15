Lunedì sera all’Olimpico, Roma e Como si sfidano nella 15ª giornata di Serie A, in una partita che rappresenta molto più di una semplice gara. Le due squadre, con obiettivi differenti, cercano risposte e continuità per rafforzare il proprio cammino in campionato.

Roma-Como, serve continuità: l'Olimpico chiede una risposta

Lunedì sera l’Olimpico sarà teatro di una sfida che vale molto più dei tre punti. Roma e Como si affrontano nella 15ª giornata di Serie A con ambizioni diverse, ma con la stessa esigenza di dare un senso chiaro al proprio momento. I giallorossi cercano continuità dopo la brillante vittoria in Europa League a Glasgow, mentre i lombardi arrivano feriti da un pesante stop e chiamati a una reazione immediata. Per la squadra capitolina il match arriva in un passaggio delicato della stagione. Dopo le sconfitte di misura contro Napoli e Cagliari, entrambe maturate senza trovare la via del gol, la Roma è chiamata a dimostrare che il successo europeo non è stato un episodio isolato, ma un punto di ripartenza anche in campionato. Serieagoal.it

