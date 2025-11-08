Roma 8 novembre 2025 - Novembre si mette alle spalle la notte dei fantasmi di Halloween e punta dritto verso la fine dell'anno solare, dove nel calcio è periodo di sogni. Due sogni lucidi e a portata di mano sono lo scudetto per la Roma e l'Europa per l' Udinese. I giallorossi vedono il primo posto da vicinissimo e hanno bisogno di tre punti per tenere alta la pressione e chissà, concedersi una chance di salto in vetta già questo weekend. Dall'altra invece i friulani sono in scia e con un successo darebbero ulteriore credito alla propria candidatura per una posizione di vertice. Queste ambizioni si scontreranno nella giornata di domani, domenica 9 novembre 2025, allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato alle ore 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Udinese: Gasperini cerca continuità tra le mura amiche, probabili formazioni e tv