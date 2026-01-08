Roma fuga di gas in viale XXI Aprile | evacuata una palazzina

A Roma, questa mattina alle 9:30, si è verificata una fuga di gas in viale XXI Aprile. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul luogo per gestire la situazione, che ha portato all’evacuazione di una palazzina. L’intervento è ancora in corso per garantire la sicurezza dei residenti e verificare l’origine della perdita.

Roma, 8 gennaio 2025 – Dalle ore 9:30 circa di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in un intervento i n viale XXI Aprile a seguito di una fuga di gas su strada. Per motivi di sicurezza, è stata disposta l'evacuazione precauzionale di una palazzina in Largo Ettore De Ruggiero, al fine di tutelare l'incolumità dei residenti durante le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto è presente anche Italgas, che sta effettuando gli accertamenti strumentali di competenza per individuare l'origine della perdita e procedere alle necessarie operazioni tecniche. L'area resta monitorata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fuga di gas in viale XXI Aprile: evacuata una palazzina - Palazzina evacuata a scopo precauzionale a Roma per una fuga di gas su strada, in zona Nomentano- romatoday.it

Fuga di gas a Roma, paura in viale XXI Aprile: palazzina evacuata - Mattinata di tensione a Roma, dove una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme in viale XXI Aprile, nel quadrante Nomentano–Piazza Bologna. msn.com

