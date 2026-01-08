Roma Dovbyk proposto alla Juventus | contatti esplorativi

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Roma e Torino riguardo a Artem Dovbyk. La proposta dell’attaccante ucraino alla Juventus fa parte di una valutazione più ampia sul reparto offensivo giallorosso, con l’obiettivo di analizzare possibili opportunità di mercato. Queste trattative, ancora in fase preliminare, rappresentano un aggiornamento sui movimenti e sulle strategie di mercato delle due società.

Movimenti sottotraccia sull'asse Roma–Torino. Artem Dovbyk è stato proposto alla Juventus negli ultimi giorni, nell'ambito di una fase di valutazioni più ampia sul futuro dell'attacco giallorosso. Il profilo dell'ucraino è finito sul tavolo bianconero e risulta gradito a Damien Comolli, che già in estate aveva preso in considerazione un'operazione incrociata con Dušan Vlahovi?. Un'ipotesi che allora non trovò sbocchi per la posizione dell'attaccante serbo, ma che oggi torna a circolare in un contesto diverso. La Roma, dal canto suo, continua a monitorare il mercato offensivo senza fretta, valutando opportunità coerenti con il progetto tecnico.

La Juventus ha scelto Dovbyk: la posizione della Roma - Deludente, come tutta la Roma del resto, nella sconfortante trasferta di Bergamo, Artem Dovbyk contro l’ Atalanta ha messo nelle gambe altri minuti (30 più recupero) dopo quelli accumulati contro il ... asromalive.it

Dovbyk alla Juventus: Vlahovic fa saltare il banco - Dall'intreccio legato al centravanti della Roma a quello relativo al bomber della Juve: ecco cosa sta succedendo. asromalive.it

Continua la ricerca di una soluzione per Dovbyk #ASRoma #Dovbyk #calciomercatoRoma #Juventus - facebook.com facebook

#Roma, gol e infortunio per #Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra x.com

