Dovbyk proposto alla Juve | asse con la Roma

Nelle ultime ore, si è aperto un nuovo canale di mercato tra Roma e Torino. Artem Dovbyk è stato proposto alla Juventus come possibile rinforzo per l'attacco a gennaio. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare la rosa bianconera. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali su questa possibile operazione di mercato.

Nuovo canale aperto sull’asse Roma–Torino. Nelle ultime ore Artem Dovbyk è stato proposto alla Juventus come possibile rinforzo offensivo per gennaio. La mossa nasce dal riassetto imminente dell’attacco giallorosso, con Raspadori sempre più vicino, e dalla necessità bianconera di coprire l’assenza di Vlahovi?. La Roma valuta l’uscita dell’ucraino classe ’97 e ha sondato la disponibilità della Juventus, alla ricerca di una soluzione immediata dopo l’infortunio del suo centravanti di riferimento e un rendimento altalenante del reparto. Il contatto, però, parte in salita: a Torino la linea è chiara, niente investimenti pesanti nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Dovbyk proposto alla Juve: asse con la Roma Leggi anche: Dovbyk offerto alla Juve: contatto Roma-Torino Leggi anche: Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma. Novità su Zhegrova e Dovbyk Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dovbyk via dalla Roma ma ancora in Serie A? I suoi agenti ci pensano - Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si racconta di una notizia di mercato che riguarda Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma ma propenso a rimanere in Serie A. fantacalcio.it

