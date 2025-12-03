Arresti e hotel chiusi a Roma il bilancio dei controlli a tappeto nel quartiere Esquilino

Quattro arresti e cinque hotel sospesi a Roma Esquilino: la polizia ha colpito rapine, spaccio e irregolarità nelle strutture ricettive.

