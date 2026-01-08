Robin Gosens non si è ancora stufato di correre su e giù per la fascia

Robin Gosens continua a essere un elemento dinamico sulla fascia laterale, mantenendo una presenza costante in campo. La sua capacità di corsa e inserimenti offensive lo rendono un punto di riferimento per la sua squadra. Nel contesto calcistico, la carriera di Gosens si distingue per impegno e continuità, mentre la storia del dirigente olandese Ted van Leeuwen evidenzia le sfide e le decisioni che accompagnano il mondo del calcio.

Qualche anno fa, in una trasmissione radiofonica olandese, Ted van Leeuwen raccontò la vita del dirigente calcistico ed elencò alcune delle sue sviste. Tra queste c'era Robin Gosens. "Troppo intelligente per fare il calciatore. Si stuferà e noi avremmo perso tempo e soldi", disse all'epoca, era il 2010, al responsabile dello scouting del club che lo aveva proposto all'allora direttore sportivo. Ted van Leeuwen andò a visionarlo, parlò con il giocatore, all'epoca sedicenne, poi decise di non acquistarlo. "Era forte, ma uno così non fa il calciatore, uno così fa il medico o l'avvocato, per questo dissi di lasciare perdere".

