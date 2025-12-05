Fiorentina i convocati per il Sassuolo | Gosens ancora out c' è Fortini

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventitré i giocatori selezionati da Vanoli in vista del match contro i neroverdi, valido per la 14ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina i convocati per il sassuolo gosens ancora out c 232 fortini

© Gazzetta.it - Fiorentina, i convocati per il Sassuolo: Gosens ancora out, c'è Fortini

Scopri altri approfondimenti

fiorentina convocati sassuolo gosensFiorentina, i convocati per il Sassuolo: Gosens ancora out, c'è Fortini - Ventitré i giocatori selezionati da Vanoli in vista del match contro i neroverdi, valido per la 14ª giornata di Serie A ... Lo riporta gazzetta.it

fiorentina convocati sassuolo gosensFiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con il Sassuolo: c'è Fortini, aggregato Gosens - Nella giornata di vigilia della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, domani alle 15:00 al Mapei Stadium, il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha reso noti i. Da tuttomercatoweb.com

fiorentina convocati sassuolo gosensFiorentina, Vanoli: "Gosens sta lavorando forte ma non sarà convocato. Out anche Fazzini" - Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche delle condizioni fisiche. Secondo tuttomercatoweb.com

fiorentina convocati sassuolo gosensFiorentina, Gosens ancora a parte. Fortini recupera, Fazzini in dubbio in vista del Sassuolo - Vanoli prepara la trasferta del Mapei Stadium, in cui i viola cercheranno di trovare la loro prima vittoria stagionale ... Scrive gazzetta.it

fiorentina convocati sassuolo gosensGosens, il terzino viola al fianco della squadra nella trasferta contro il Sassuolo - 0 dove rimediò una lesione al flessore, Robin Gosens è sempre più vicino a rientrare a disposizione di ... Lo riporta firenzeviola.it

fiorentina convocati sassuolo gosensFiorentina, infortunio Gosens: come sta e altri due stop verso il Sassuolo - Brutte notizie per la Fiorentina verso la sfida col Sassuolo: le ultime su Gosens e ci sono due nuovi stop ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Convocati Sassuolo Gosens