Risultati serie A Cremonese a quota 22 Cagliari 19

Ecco un riepilogo dei risultati più recenti della diciannovesima giornata di Serie A. La Cremonese si trova a 22 punti, mentre il Cagliari ne ha 19. La giornata ha visto diverse partite con esiti vari, tra cui il pareggio tra Cremonese e Cagliari e vittorie di squadre come Juventus, Napoli e Inter. La classifica e i risultati sono aggiornati al termine di questa giornata.

Roma, 7 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cremonese-Cagliari 2-2 Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Verona 2-2, Lazio-Fiorentina 2-2, Parma-Inter 0-2, Torino-Udinese 1-2, Cremonese-Cagliari 2-2, ore 20.45 Milan-Genoa. Classifica: Inter 42, Milan, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio, Udinese 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina, Verona 13, Pisa 12. Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Cagliari 1-0, in gol Johnsen Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Cagliari 2-0, raddoppia Vardy La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Risultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19; Serie A. Ora in campo Cremonese-Cagliari. Stasera Milan-Genoa - Cremonese-Cagliari, la cronaca testuale; Pronostico Cremonese-Cagliari quote 19ª giornata Serie A; quote Fiorentina Cremonese: il pronostico sulla Viola. Risultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19 - Diciannovesima giornata: Pisa- askanews.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Cremonese avanti! Diretta gol live score (19^ giornata, oggi 8 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: con Cremonese Cagliari e Milan Genoa si conclude la 19^ giornata e dunque l'andata, aspettando i recuperi. ilsussidiario.net

Quando si gioca Cremonese - Cagliari? - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Ottima prestazione per Rebecca Passler che prosegue la serie di ottimi risultati avviata in chiusura di 2025: l’altoatesina con l’undicesimo posto pareggia il proprio miglior risultato in carriera. Leggi le news: https://tinyurl.com/yc8yrmax #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook

Risultati #SerieA , il #Napoli frena e aggancia il #Milan x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.