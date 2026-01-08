Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cremonese Cagliari 1-0 in gol Johnsen

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 2025/26. La partita tra Cremonese e Cagliari si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, grazie alla rete di Johnsen. Restate con noi per tutte le novità sui match in corso e sul cammino della Juventus nel campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

