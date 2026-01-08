Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cremonese Cagliari 2-0 raddoppia Vardy

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. La Cremonese ha appena battuto il Cagliari 2-0, con Vardy che ha segnato il secondo gol. Restate con noi per gli sviluppi del campionato e l’andamento della Juventus e delle altre squadre italiane.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Serie A, risultati e classifica 18ª giornata 2025/26: Juve bloccata ma 4ª, bagarre per salvezza e scudetto - Nei giorni scorsi si è concluso il diciottesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, in attesa dei recuperi ... restodelcalcio.com

Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 17ª giornata - In un inedito lunch match giocato di sabato, i gialloblù hanno sconfitto di misura la Fiorentina, fanalino di coda, portandosi ... sportparma.com

