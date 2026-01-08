A causa di un guasto al sistema di riscaldamento, la scuola materna Rodari di via Moro rimarrà chiusa. La decisione, presa per garantire la sicurezza e il comfort dei bambini, ha comportato il posticipo del rientro dagli ultimi giorni di vacanza. Oltre 100 bambini non hanno potuto frequentare le lezioni ieri, in attesa che il problema venga risolto e che la scuola possa riaprire in condizioni adeguate.

Il riscaldamento è guasto, resta chiusa la scuola Rodari. Rientro dalla vacanze posticipato per gli oltre 100 bambini della materna di via Moro, che nella giornata di ieri sono rimasti a casa. E ci resteranno anche oggi. Domani invece i giovani iscritti verranno smistati su altri plessi: due sezioni della Rodari saranno temporaneamente ospitate alla primaria Mazzini, altre due alla primaria Matteotti e due ancora nella sede di via Unica Bolgiano. È questa la situazione della materna di via Moro, il cui preside Fabio Favento, lunedì 5, ha comunicato alle famiglie che il plesso sarebbe rimasto chiuso nella giornata del 7 gennaio, con possibilità di ulteriori sospensioni delle attività, qualora il guasto non fosse stato risolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riscaldamento guasto. E l’asilo resta chiuso

