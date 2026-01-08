Riscaldamenti saltati | chiusa la scuola di Pianoro disagi a Minerbio

A causa di un atto vandalico alla caldaia del liceo Galvani di Bologna, si sono verificati problemi di riscaldamento, con disagi anche a Minerbio e la chiusura della scuola a Pianoro. Questi eventi evidenziano le difficoltà legate alle infrastrutture di riscaldamento nelle scuole della zona, causando inconvenienti per studenti e personale scolastico.

Scuola senza riscaldamento e aule al freddo: il 2026 si apre con 2 giorni di stop alle lezioni - Il provvedimento urgente tutela la salute di studenti e personale durante i lavori di manutenzione ... casertanews.it

Impianti di riscaldamento fuori uso. Scuole d’infanzia e primaria chiuse - Un guasto all’impianto di riscaldamento ha reso necessario disporre la chiusura di due istituti scolastici ieri a Limbiate. msn.com

