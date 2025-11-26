Riscaldamenti fuori uso chiude la scuola Matteo Mari | l' ordinanza del sindaco

Niente campanella per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria “M. Mari” di Piazza Trucillo. Il Sindaco Vincenzo Napoli ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche a partire da domani, giovedì 27 novembre, fino a lunedì 1° dicembre 2025 compreso. Alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Riscaldamenti fuori uso, chiude la scuola “Matteo Mari”: l'ordinanza del sindaco

News recenti che potrebbero piacerti

Fuori diluvia ma nella sala compleanni del Jungle Family Park si lavora a pieno ritmo per completare l'impianto di riscaldamento, pronto già da giovedì Vieni a verificare tutto di persona, non fidarti dei post e delle parole. Noi vi offriamo un parco giochi imme - facebook.com Vai su Facebook

“Riscaldamento completamente fuori uso in Chirurgia, situazione intollerabile che la Asl 5 deve risolvere immediatamente” Vai su X

Riscaldamento fuori uso e aria irrespirabile, evacuati l’istituto Marchi e parte del Sismondi di Pescia - Pescia Disagi nella mattinata di ieri per studenti e insegnanti dell’istituto Marchi di Pescia e anche per alcune aule dell’istituto Sismondi. Scrive msn.com

Reparto chirurgia senza riscaldamento all'ospedale della Spezia - "Il riscaldamento del reparto di chirurgia dell'ospedale Sant'Andrea alla Spezia è completamente fuori uso, pazienti e lavoratori sono costretti a operare e a trascorrere le giornate al freddo, una co ... Riporta msn.com