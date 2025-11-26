Riscaldamenti fuori uso chiude la scuola Matteo Mari | l' ordinanza del sindaco

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente campanella per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria “M. Mari” di Piazza Trucillo. Il Sindaco Vincenzo Napoli ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche a partire da domani, giovedì 27 novembre, fino a lunedì 1° dicembre 2025 compreso. Alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

riscaldamenti fuori uso chiude la scuola matteo mari l ordinanza del sindaco

© Salernotoday.it - Riscaldamenti fuori uso, chiude la scuola “Matteo Mari”: l'ordinanza del sindaco

