Rifiuti lo sciopero dei cestini Il sindaco tira dritto e fa i conti | | Scesi da 4.500 a 40 sacchetti
Il sindaco Alberto Rossi raddoppia: invece di porre fine al progetto dei cestini in sciopero, ha deciso di dare continuità alla sua idea. Quella che era nata un po’ come provocazione, pertanto, diventerà il suo modo concreto in campo ambientale nel tentativo di "rieducare" i suoi cittadini. Lo annuncia lo stesso Rossi attraverso la sua pagina Facebook, dov’è comparso nei giorni scorsi per un nuovo video dedicato a questo argomento. Rossi è immortalato dalla telecamere di fianco a uno dei cartelli che, ormai, sono diventati ben noti non solo ai seregnesi vista l’eco che ha suscitato l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
