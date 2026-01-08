Rifiuti a Ricigliano due operatori esclusi | scatta l’esposto in Procura
A Ricigliano, due operatori storici del settore rifiuti sono stati esclusi dal servizio, portando alla presentazione di un esposto alla Procura di Salerno. La vicenda solleva questioni sulla gestione del servizio e sulla tutela dei lavoratori coinvolti. La situazione richiede chiarimenti ufficiali per comprendere le cause e le eventuali responsabilità.
Due lavoratori storici rimasti senza occupazione e un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Salerno per fare luce sulla gestione del servizio rifiuti. È la sintesi dello scontro in atto a Ricigliano tra l'amministrazione comunale e il sindacato Ulssa provinciale, scaturito dopo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Lo spettro della malasanità sulla Campania: esposto in Procura su due casi sospetti
Leggi anche: Lo spettro della malasanità sulla Campania. Esposto in Procura su due casi sospetti a Salerno
Raccolta dei rifiuti in città: "Durante la notte il servizio sia svolto da due operatori" - La segreteria della Federazione italiana autonoma dipendenti locali (Fiadel) lancia un appello al sindaco Giorgio Del Ghingaro, nel quale esprime preoccupazione sulla situazione attuale della ... lanazione.it
Napoli, tartarughina gettata nei rifiuti: salvata e adottata da due operatori ecologici - Un gesto di umanità e sensibilità arriva da Miano, quartiere della zona nord di Napoli, dove due operatori dell'Asia hanno trovato una tartarughina viva abbandonata in un cassonetto. ilmattino.it
Rifiuti, il settore cresce ma restano i nodi su Ets e impianti - Nel 2024 i principali operatori italiani del waste management hanno raggiunto un fatturato complessivo di 15,7 miliardi di euro, in ... repubblica.it
La raccolta differenziata dei rifiuti a Napoli è al 46,5% nel 2025, con una crescita del 2,5% rispetto all'anno scorso, quando arrivava al 44,4% In tre anni è salita di 10 punti facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.