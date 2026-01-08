Rifiuti a Ricigliano due operatori esclusi | scatta l’esposto in Procura

A Ricigliano, due operatori storici del settore rifiuti sono stati esclusi dal servizio, portando alla presentazione di un esposto alla Procura di Salerno. La vicenda solleva questioni sulla gestione del servizio e sulla tutela dei lavoratori coinvolti. La situazione richiede chiarimenti ufficiali per comprendere le cause e le eventuali responsabilità.

