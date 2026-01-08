Ridevo al telefono loro mi hanno seguito e sfregiato | Domenico denuncia aggressione omofoba a Genova
Domenico, 19 anni, ha condiviso con Fanpage.it l’esperienza di un’aggressione omofoba avvenuta a Genova mentre tornava da una discoteca. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le violenze che ancora colpiscono le persone LGBTQ+ nel contesto urbano. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto delle differenze, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza.
Domenico, 19 anni, ha raccontato a Fanpage.it l'aggressione omofoba subita di ritorno da una discoteca di Genova. "Sono stato insultato e sfregiato con un coltello, subito dopo mi sono sentito paralizzato dalla paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
