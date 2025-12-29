Conferenza stampa Ederson post Atalanta Inter | Il loro uno dei migliori centrocampi in Italia se mi hanno seguito vuol dire che…

Dopo la partita contro l'Atalanta, Ederson ha commentato in conferenza stampa la prestazione della squadra e la propria esperienza. Il centrocampista ha sottolineato l'importanza di affrontare ogni gara con concentrazione, riconoscendo il livello elevato del centrocampo avversario. Le sue parole riflettono un atteggiamento di rispetto e desiderio di miglioramento, in vista delle prossime sfide di campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Ederson post Atalanta Inter: le parole del centrocampista dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Ederson al termine di Atalanta Inter. « Abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo, abbiamo creato qualche situazione. Nel primo tempo volevamo studiarli » RIMPIANTO? – « Brutto perdere davanti ai nostri tifosi, ci serviva una vittoria contro una squadra nei primi posti. Siamo sicuri di essere sulla strada giusta. Il calcio ci dà subito un'altra opportunità ». SE SOFFRIAMO LA FISICITA'? – « Abbiamo incontrato una squadra forte, con un centrocampo tra i migliori del campionato.

