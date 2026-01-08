Renee Good uccisa a Minneapolis durante un’operazione Ice | chi era la poetessa diventata simbolo della protesta

Renee Nicole Good, poetessa e madre di tre figli, è stata uccisa a Minneapolis durante un’operazione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). A 37 anni, senza un passato di militanza politica, è diventata un simbolo della protesta dopo essere stata colpita da tre proiettili alla testa. La sua morte ha suscitato attenzione e riflessioni sul ruolo delle forze dell’ordine e sui diritti delle persone coinvolte in operazioni di polizia.

Chi era Renee Nicole Good, uccisa da tre colpi alla testa da un agente dell'Immigration and Customs. Renee Nicole Good, 37 anni, cittadina americana, madre di tre figli, poetessa premiata e senza una storia di militanza politica, è stata uccisa a Minneapolis, Stati Uniti, da un agente dell' Immigration and Customs Enforcement (Ice) durante un'operazione nel quartiere sud della città. Tre colpi di pistola alla testa, esplosi attraverso il parabrezza del Suv su cui si trovava. Una morte che ha immediatamente acceso la protesta e riaperto il dibattito sull'uso della forza da parte delle agenzie federali.

Minneapolis, Renee Nicole Good uccisa dagli agenti anti-migranti: aveva 37 anni e 3 figli. Trump: «Era violenta». La famiglia: pacifica e amorevole - La donna uccisa a colpi d'arma da fuoco da un agente federale dell'immigrazione a Minneapolis è stata identificata come Renee Nicole Good, una madre di tre figli di 37 anni che ... ilmessaggero.it

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, poetessa 37enne, madre di tre figli, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

A un miglio da George Floyd. L'America di nuovo in piazza per Renee Nicole Good x.com

Le strade di tantissime città statunitensi si sono riempite di manifestazioni spontanee in protesta all’uccisione da parte dell’ICE di Renee Nicole Good. A New York migliaia di persone hanno preso parte a un presidio nei pressi della sede centrale dell'ICE, dov - facebook.com facebook

