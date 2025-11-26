"La legge è abbastanza chiara, ci sono degli step, la Cassazione si è già pronunciata, adesso ci sono dei termini perentori e dilatori, non prima e non dopo un certo limite. Di conseguenza" il referendum costituzionale sulla giustizia "secondo i nostri calcolo dovrebbe essere nella prima metà di marzo". Lo ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. Durante un question time poco prima, il ministro ha risposto anche sul caso della famiglia che vive nel bosco in provincia di Chieti, a cui sono stati sottratti tre minori, definendolo un tema "delicatissimo" ed esprimendo "perplessità". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nordio annuncia il referendum sulla giustizia a marzo. E sulla famiglia nel bosco: "Pronto a intervenire"