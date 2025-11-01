Nordio | Ecco tutte le fake news sulla riforma della giustizia
La prima battaglia, quella dell’ approvazione della riforma della giustizia in Parlamento, si è chiusa, adesso inizia quella referendaria. Come feste. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
I TRE ANNI DEL GUARDASIGILLI. TUTTE LE BALLE DEL GOVERNO SULLA GIUSTIZIA, DA NORDIO SOLO NUOVI REATI. MA VE LO RICORDATE IL MINISTRO NORDIO SUBITO DOPO IL GIURAMENTO AL QUIRINALE? DICEVA CHETO 40 ANNI IL MAGI - facebook.com Vai su Facebook
Riforma Giustizia, Sky TG24 si candida a ospitare incontro tv tra Nordio e Parodi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riforma Giustizia, Sky TG24 si candida a ospitare incontro tv tra Nordio e Parodi ... Lo riporta tg24.sky.it
Echi fanfaniani nella propaganda contro la riforma Nordio - Le argomentazioni dell'Anm e dei suoi giornalisti embedded sono ormai parte di una campagna aperta di disinformazione, che ricorda molto le frottole di Fanfani per l'abrogazione della legge sul divorz ... Secondo ilfoglio.it
Riforma della giustizia, via libera definitivo del Senato al ddl Nordio. Meloni: «Traguardo storico». Nordio: «Referendum confermativo tra marzo e aprile» - Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Secondo corriere.it