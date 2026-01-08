Raw un inizio 2026 poco frizzante

L’inizio del 2026 di Raw si presenta con un ritmo più contenuto rispetto alle edizioni passate. Forse dipende dalle aspettative create negli anni, quando ogni prima puntata dell’anno portava con sé match titolati e ritorni a sorpresa. Questa fase richiede pazienza e attesa, lasciando spazio a sviluppi che, nel tempo, potrebbero ridare vitalità e interesse allo show.

Forse è una questione di aspettative. Da anni la prima puntata di Raw viene caricata non solo di match titolati, ma anche di ritorni a sorpresa. Nel 2025 la cosa era stata anche più grande, dato che coincideva con il primo episodio andato in onda su Netflix. Si voleva quindi cogliere l'occasione per attrarre quella parte di pubblico che non segue il wrestling, tra quegli abbonati incuriositi dalla premiere. Questa settimana ci sono stati in effetti degli incontri che hanno coinvolto cinture, compreso il titolo mondiale, ma è stata una puntata davvero all'altezza? Partiamo col dire che il crossover con Stranger Things sia stato un fiasco.

WWE: Il primo Raw del 2026 sarà speciale - La puntata di Raw del 5 gennaio a Brooklyn sarà imperdibile, con tre match titolati e uno show speciale per l’inizio del 2026 ... spaziowrestling.it

WWE: Roman Reigns può iniziare alla grande il 2026 - Archiviato il 2025, Roman Reigns sembra al centro di grandi piani della WWE in vista dell'inizio del nuovo anno ... spaziowrestling.it

