LIVE Milano-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del big match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del big match tra Milano e Trento che lotteranno per punti importanti ai fini della classifica della Superlega Credem Banca. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’ Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
?| SPECIAL GUEST Telecamere della Lega Calcio Serie A a Trento per raccontare il derby di Milano fra Sbertoli e Michieletto # #trentinonelcuore - facebook.com Vai su Facebook
Superlega: 10 buoni motivi per andare a vedere Milano-Trento al Forum domenica prossima volleyball.it/2025/11/28/not… #Superlega #Milano #Kreling #Sbertoli #Reggers #Faure #Recine #Michieletto #Forum #Assago #Derby #Assicurazio Vai su X
LIVE Milano-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del big match! - 47 A distanziare i due team in classifica ci sono solo due punti con Trentino al terzo posto con 15 rispetto ... Riporta oasport.it
Milano-Trento, spettacolo all’Unipol Arena per infiammare l’ottavo turno di Superlega. Perugia attende Cisterna, - Milano campo centrale nella ottava giornata della Superlega che apre una settimana molto importante per il massimo campionato di volley maschile visto che ... Secondo oasport.it
SuperLega, domenica trasferta a Milano di Trentino Volley - Alcune note statistiche e curiosità in vista dell’ottavo impegno stagionale in regular season SuperLega Credem Banca dell’Itas Trentino, di scena domenica 30 novembre alle ore 18 ... Riporta ladigetto.it