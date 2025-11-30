LIVE Milano-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del big match!

30 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti allinizio del big match tra Milano e Trento che lotteranno per punti importanti ai fini della classifica della Superlega Credem Banca. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’ Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati. 🔗 Leggi su Oasport.it

