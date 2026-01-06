LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della prima manche

Segui in diretta il gigante Nor-Am di Tremblant 2026, con aggiornamenti sulla prima manche. La gara si avvicina e i pettorali di partenza sono stati assegnati, tra cui il numero 14. Restiamo aggiornati su tutte le novità e le dichiarazioni, come quella di Paolo De Chiesa sulle assenze di D’Antonio e Trocker. Una cronaca precisa e puntuale per una competizione importante nello sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM" I PETTORALI DI PARTENZA 14.40 Salve a tutti gli amici di OA Sport, manca pochissimo all'inizio della prima manche della tappa di gigante di Nor-Am Tremblant! Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale del gigante femminile di Nor-Am a Tremblant (Canada), nel corso del quale, insieme alle loro avversarie, ci saranno anche Giada D'Antonio, azzurra di San Sebastiano al Vesuvio, e Anna Trocker, altoatesina di grandissimo talento. Le due atlete italiane hanno rispettivamente sedici e diciassette anni e gareggeranno nella doppia manche canadese per conquistare punti FIS pesanti per migliorare i pettorali di partenza.

