Al via il Calciomercato invernale | oggi si deciderà la sorte dell’affare Raspadori-Roma mentre l’Inter tenta di riportare a casa Cancelo

Il calciomercato invernale 2026 è già in pieno svolgimento, con decisioni importanti come quella sulla possibile operazione Raspadori-Roma e l’interesse dell’Inter per Cancelo. Nonostante sia ancora inizio gennaio, le trattative si susseguono rapidamente, segnando un ritmo dinamico e senza pause. Le squadre di Serie A sono attive, valutando opportunità e strategie per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Siamo solo al 5 gennaio, ma il calciomercato di riparazione 2026 sta già bruciando le tappe. Tra colpi di scena inattesi e ritorni di fiamma nostalgici, le big di Serie A si stanno muovendo con una velocità che non si vedeva da anni. Mentre i tifosi finiscono di festeggiare, i direttori sportivi sono già al lavoro per consegnare i rinforzi necessari agli allenatori entro l'Epifania. In primo piano c'è la Roma di Gian Piero Gasperini, che sembra aver individuato il tassello mancante per il proprio scacchiere tattico, ma occhio alle mosse di Inter e Juventus, pronte a colpi a effetto. Roma, missione Raspadori: l'accordo è a un passo.

