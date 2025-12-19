La Roma si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo con un deciso intervento sul mercato. Dopo aver definito l’accordo con Raspadori, i giallorossi puntano a rinforzare ulteriormente l’attacco con almeno un altro acquisto di qualità. Un duplice intervento che potrebbe cambiare le carte in tavola e rafforzare le ambizioni della squadra nella prossima stagione.

© Napolipiu.com - Roma, doppio colpo in attacco: Raspadori ha detto sì

"> La Roma prepara un deciso cambio di passo sul mercato e punta a rinforzare l’attacco con almeno un doppio colpo. Le conferme, nelle ultime ore, arrivano da più fronti e rafforzano quanto anticipato nei giorni scorsi. In particolare, la pratica Giacomo Raspadori è ormai ufficialmente aperta e non più limitata a semplici indiscrezioni sul suo malcontento all’Atletico Madrid. Come rivela Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, l’attaccante ha dato il suo sì alla Roma senza condizioni. Nelle ultime 48 ore Raspadori ha manifestato la volontà di trasferirsi in giallorosso, convinto dal progetto e dalla centralità tecnica che potrebbe avere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini pre Sassuolo Roma: «Dobbiamo migliorare l’attacco e l’efficacia. Mi ha infastidito cosa ha detto Dybala? Sì, per questo motivo»

Leggi anche: Raspadori-Roma, annuncio a sorpresa: colpo di gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma, si lavora al doppio colpo Zirkzee-Raspadori per l’attacco; Serie A, Calciomercato Roma – In attacco ne arrivano due: le ultimissime; Eccellenza. Doppio colpo in attacco per la Voltrese!; Roma, mercato in fermento: doppio colpo in vista per l’attacco.

Raspadori e Zierkzee alla Roma: assalto imminente! - Raspadori e Zirkzee alla Roma: doppio colpo in attacco per il club giallorosso e sorride Gasperini, pronto a completare il ... fantamaster.it